53-летний Политов в «Секрете на миллион» впервые показал зрителям 29-летнюю жену и 11-месячного сына

Солист коллектива «На-На» Владимир Политов впервые показал поклонникам свою 29-летнюю жену Ольгу и 11-месячного сына Артема.

53-летний Политов пригласил свою избранницу в студию НТВ «Секрет на миллион» и продемонстрировал на видео наследника от нее. Пара познакомилась в социальных сетях, Ольга написала музыканту первой, попросив билет для своего отца и фото с музыкантом.

Будучи в родном городе поклонницы Благовещенске, артист исполнил ее просьбу. У них завязалась длительная переписка, после которой Ольга перебралась вначале в Москву, а потом и в квартиру артиста.

После трех лет гражданского брака влюбленные поженились, потом Ольга родила Владимиру единственного сына.

«Этой мой наследник, продолжатель моей фамилии, в будущем человек, который принесет мне стакан воды, человек, к которому перейдет мой дом. Сын долгожданный, я счастлив», - рассказал Лере Кудрявцевой Владимир Политов.

Отметим, что у солиста группы «На-На» также есть 24-летняя дочь Алена от первого брака.

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