Mash: Сергей Светлаков задолжал пенсионному фонду 600 рублей

Пенсионный фонд России подал сразу два судебных иска в мировой суд на звезду «Елок» и «Нашей Раши» Сергея Светлакова. Как пишет канал Mash, ПФР требует взыскать с актера 600 рублей.

Сообщается, что Светлаков не предоставил необходимые сведения государству о своей компании ООО «Студия Свердловск» и не перечислил необходимые средства в пенсионный фонд.

Не исключено, что люди, которые были задействованы в деятельности фирмы были не зарегистрированы на территории РФ. Из-за этого открытие лицевых счетов для них в России невозможно.

Отметим, что Сергей Светлаков в июле 2023 года вернулся на канал ТНТ. В настоящее время он участвует в юмористическом проекте «Лига городов» в качестве наставника.

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