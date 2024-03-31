Зоя Бербер о съемках в кино своей дочери: «Не очень любит атмосферу площадки»

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер привлекает свою дочь Настю к съемкам в фильмах еще с трех лет. Сейчас наследнице уже восемь лет, и она смело заявляет, что сама является актрисой.

Вместе с тем ни она сама, ни ее мать не мечтают о том, что она продолжила династию. Зоя Бербер, к примеру, желает, чтобы дочка научилась художественному искусству и, возможно, стала архитектором.

В настоящее время Настя продолжает сниматься в кино, но не делает из этого фетиша.

«Ее это особо не увлекает. Она к этому относится спокойно, не очень любит атмосферу площадки», - призналась Бербер.

Артистка убеждена, что Настя не станет подростком, который будет пропадать на съемочных площадках. Ей больше по душе соцсети.

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