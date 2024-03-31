Тарасов ответил на слухи о том, что он изменяет Костенко: «Про спортсменов всегда говорят гадости. Это зависть»

Дмитрий Тарасов признался, что его системно обвиняют подписчики в соцсетях, что он якобы изменяет своей жене Анастасии Костенко.

Избраннице футболиста пишут в директ, что ее мужа видят в различных местах с девушками модельной внешности.

В личном блоге Тарасов сказал, что его семья старается не реагировать на это, поскольку данные сообщения являются лживыми. По рассказу экс-мужа Ольги Бузовой, однажды какая-то девушка написала Анастасии Костенко, что прямо сейчас видит его в компании красоток. Это немало развеселило избранницу Дмитрия, потому что супруг был рядом и смотрел вместе с ней телевизор.

«Про спортсменов всегда говорят гадости. Я думаю, что это зависть, ведь когда человек чего-то добивается, за ним начинают следить. Люди начинают писать им негатив», - поведал Дмитрий Тарасов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».