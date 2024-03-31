Сын Михаила Круга признался, что влюблен, но на «Фабрике звезд» отношения строить не намерен

Сын знаменитого шансонье Михаила Круга Александр в настоящее время участвует в телешоу «Фабрика звезд» на ТНТ. Он пополнил команду Сергея Жукова в мечтах попробовать свои силы не только в шансоне, но и в популярном направлении музыки. Наставник уже предоставил ему эту возможность.

В то же время зрители прекрасно помнят, что на этом телешоу молодые таланты часто не только проявляют свои творческие способности, но и заводят отношения. Однако Александр Круг заверил, что на телепроекте, хоть и много красивых участниц, он не намерен с ними строить любовь.

Вместе с тем сердце Александра уже занято, вот только кем именно, музыкант раскрывать не захотел.

«Все, что не касается музыки, я бы все-таки хотел оставить за кадром. Любовь — это муза, которая у меня сейчас есть», — прокомментировал Александр Круг.

Источник: «СтарХит»

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