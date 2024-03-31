Кравченко вспомнил, как в 13 лет сел на диету вместе с мамой ради съемок в фильме «Иди и смотри»

Актер Алексей Кравченко с детских лет работает в кино. Еще в 13 лет он снялся в ленте «Иди и смотри». Уже тогда он понял, что карьерный рост возможен только при определенных трудностях и самопожертвовании.

Он рассказал журналистам «Газеты. Ру», что о время работы над этим фильмом режиссер Элем Климов сказал ему сбросить вес. Юному Алексею Кравченко тогда пришлось сесть на жесткую диету.

А его мама, которая специально приезжала в Беларусь, где велись съемки, поддержала сына. Она тоже стала ограничивать себя в еде, чтобы сыну было проще адаптироваться к новым условиям существования.

«Если у ребенка крепкая психика, а еще есть любовь и поддержка близких, плюс большой коллектив съемочной группы — воспитание актера проходит идеально», - поведал артист.

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