Первый муж Гагариной одобрил отношения их 16-летнего сына с 20-летней певицей Соломахиной

Первый муж Полины Гагариной актер Петр Кислов прокомментировал отношения своего 16-летнего сына Андрея от певицы с 20-летней победительницей проекта Первого канала «Голос» 20-летней Викторией Соломахиной.

Он заявил, что поддерживает наследника, поскольку, прежде всего, ему важна искренность чувств. А возраст – это вторичное.

«Всегда одобряю выбор сына. Он парень разумный. Я сказал ему — если человек тебя будет любить, то для меня этот человек тоже станет любимым», — рассказал Кислов журналистам НТВ шоу «Ты не поверишь!»

В настоящее время Андрей уже достаточно самостоятелен, он учится в музыкальном училище и увлечен саунд-продюсированием.

Полина Гагарина тоже позитивно воспринимает Викторию Соломахину и даже выходила с ней на одну сцену.

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