Зоя Бербер о своей работе во время новой беременности: «Не сижу с пузиком»

В конце января звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер призналась, что беременна. Она станет мамой уже во второй раз.

Малыш родится от актера Максима Белбородова, за которого она вышла замуж, уже находясь в положении в феврале этого года.

В первых отношениях со сценаристом Александром Синегузовым у нее появилась на свет дочь Надежда, в настоящий момент ей 8 лет.

По словам актрисы, она не намерена полностью отказаться от работы во время второй беременности, хотя некоторые дела она вынуждена отложить на некоторое время.

«Пока продолжаю работать, не сижу с пузиком. А дальше… Есть проекты, которые ждут, есть проекты, которые на паузе. Ну я долго-то, наверное, не просижу», - призналась Бербер.

По словам знаменитости, она не может долго жить без работы. С первым ребенком она уже на 6 день после родов стала включаться в рабочий процесс и улетела в Будапешт, через 3 месяца после рождения дочери она уже участвовала в новом проекте.

Источник: gazeta.ru

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