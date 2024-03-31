Мармеладные конфеты в виде ушей от Майка Тайсона стали продаваться в Америке

В магазинах Нью-Йорка стали продаваться конфеты из мармелада в виде ушей от Майка Тайсона. Таким образом знаменитый спортсмен решил напомнить публике историю с Эвандером Холифилдом и сорвать на этом определенный куш.

Напомним, казус произошел в 1997 году, когда Тайсона дисквалифицировали за то, что он откусил часть уха Холифилда во время поединка.

Конфеты Тайсона называются «Майк кусает», их выпустили специально перед боем с блогером Джейком Полом. Планируется, что 57-летний боксер сразится с ним на ринге 20 июля.

Спортсмен настроен на поединок более чем серьезно. Журналистам Netflix он говорил, что намерен нокаутировать смелого блогера.

Источник: New York Post.

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