Сергей Жуков о работе 9-летнего сына в его кондитерской: «Сколько сделал – столько заработал. Вечером получает зарплату»

Принято считать, что дети российских звезд родились с серебряной ложечкой во рту, а потому, думать о том, где взять деньги, им совсем не нужно.

Однако знаменитый певец и владелец сети кондитерских Сергей Жуков убежден, что дети должны приучаться к труду со школы. Например, в его семье к бизнесу подключены практически все ее члены. И даже 9-летний Мирон помогает родителям в их кондитерской.

Наследник знаменитости помогает украшать пряники наряду с профессиональными декораторами.

«Сколько сделал - столько заработал. Вечером получает зарплату», - цитирует Сергея Жукова KP.RU.

Старшие отпрыски артиста тоже не сидят без дела, они уже довольно продолжительное время служат в одном из государственных театров актерами, получая за это официальную зарплату. Дочке Жукова Нике 15 лет, а сыну Энджелу – 13.

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