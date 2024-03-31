Сын Софии Ротару решил публично поздравить жену с юбилеем в соцсетях

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко впервые за долгое время обратился в социальных сетях к своей жене. Поводом послужило 50-летие любимой женщины.

Он не стал тратить лишние слова на признания и пожелания и коротко написал на своей страничке в личном блоге:

«С днем рождения, моя любовь».

Напомним, оба родственника работают на Софию Ротару. Светлана Евдокименко является концертным директором знаменитой певицы, кроме того, работает над созданием ее стиля. А Руслан Евдокименко пишет песни.

У Руслана и Светланы Евдокименко двое детей – сын Анатолий и дочка София, оба проживают за границей. Внук Софии Ротару является композитором, а внучка занимается модельным бизнесом.

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