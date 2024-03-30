«У нее животик?»: уехавшую в Японию молодую возлюбленную Тимати поклонники заподозрили в беременности

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, не перестает развивать свой бизнес. Он с друзьями владеет несколькими ресторанами в Москве. Также рэпер растит двоих детей. Он расстался с Аленой Шишковой вскоре после того, как она родила дочку Алису. Затем история повторилась с Анастасией Решетовой, которая подарила ему сына Ратмира. С бывшими пассиями он в хороших отношениях.
Также артист активно участвует в жизни детей. Но вот уже больше двух лет он строит отношения с моделью Валентиной Ивановой. Они живут вместе в двухэтажной квартире звезды. Избранница Тимати подружилась с его мамой Симоной Юнусовой и нашла общий язык с его детьми.
Зачастую пара вместе путешествует. На этот раз они улетели ни на Мальдивы, а в Японию. Новые кадры из знаменитого города Токио рэпер выложил в соцсети. на одном из них он был запечатлен на прогулке с Ивановой. Она шла в лосинах и косухе, держа руки спереди.
«Цветущая всего неделю в году Сакура, прекрасна, но этот город гораздо более многосложен и хитро устроен, чем может показаться на первый взгляд в наборе выложенных мною клише», – написал Тимати.
Поклонники восхитились кадрами. А некоторые были удивлены тому, как выглядела его возлюбленная. Некоторые разглядели у нее изменения в фигуре. В итоге начался спор о том, ждет Валя ребенка или просто плотно поела.
«У нее животик?» – заметила monika_let.
«Это пельмени», – уверен andrey_yankovich7.
«Рядом с вами самая самая красивая девушка», – mira_4066.
«Можно ждать прибавления?» – спросила Gisa54.
«Кажется она сияет от счастья», – заметила Fasysa.
«Пусть все случится», – высказался natikkri.
«После таких подарков осталось родить и все в ажуре», – считает HalakiBB.
Сама Валя не стала реагировать на сплетни. К слову, ради этой поездки Тимати пропустил день рождения дочки. Недавно Алисе исполнилось 10 лет. Рэпер посвятил ей слова в соцсети, но на самом празднике его не было.
Зато его мама Симона Юнусова помогла организовать вечеринку в стиле «Гарри Потерра». Шишкова осталась довольна тем, как ее наследница повеселилась с друзьями. Она похвасталась тортом в виде замка, метлами, аниматорами и эффектным декором, создающим волшебную атмосферу.
Ранее Алена рассказала, что делает ремонт в своей квартире, поэтому дочка временно живет у отца. Она познакомилась с новой возлюбленной рэпера. Иванова понравилась Шишковой. Она призналась, что хорошо к ней относится. А вот с Решетовой у нее никогда не было такого общения.
От своей поездки Юнусов остался доволен. Он полетал на вертолете и увидел весь масштаб этого города. Цветущая сакура также его впечатлила. Пока неизвестно, когда он вернется в Москву.
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А вот его экс-избранница Решетова проводит время в Дубае. Недавно она намекнула, что там у нее появилась вторая половинка. Шишкова рассказывала, что тоже пытается построить отношения, но пока находится только в начале этого пути.