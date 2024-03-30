«У нее животик?»: уехавшую в Японию молодую возлюбленную Тимати поклонники заподозрили в беременности

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, не перестает развивать свой бизнес. Он с друзьями владеет несколькими ресторанами в Москве. Также рэпер растит двоих детей. Он расстался с Аленой Шишковой вскоре после того, как она родила дочку Алису. Затем история повторилась с Анастасией Решетовой, которая подарила ему сына Ратмира. С бывшими пассиями он в хороших отношениях.

Также артист активно участвует в жизни детей. Но вот уже больше двух лет он строит отношения с моделью Валентиной Ивановой. Они живут вместе в двухэтажной квартире звезды. Избранница Тимати подружилась с его мамой Симоной Юнусовой и нашла общий язык с его детьми.

Зачастую пара вместе путешествует. На этот раз они улетели ни на Мальдивы, а в Японию. Новые кадры из знаменитого города Токио рэпер выложил в соцсети. на одном из них он был запечатлен на прогулке с Ивановой. Она шла в лосинах и косухе, держа руки спереди.