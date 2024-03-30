Алена Апина призналась, что не пожалела о разводе с отцом своей дочери: «О многих его приключениях я знала»

Алена Апина в этом году отметит свое 60-летие. Она является экс-солисткой группы «Комбинация». Эффектная рыжая певица была в браке два раза. Ее первый муж был Валерий Апин, который занимался художником-графиком. Тогда ей было всего 18 лет.

В итоге союз очень быстро распался. А вот с Александром Иратовым она прожила 25 лет. Суррогатная мама для них выносила дочку Ксению. На этот раз в интервью Борису Корчевникову она призналась, что не жалеет, что развелась с Иратовым в 2016 году.

«Правильное благополучие прошло. Я это чувствовала, и он это чувствовал. Близкие люди видели все это. Хранить этот тающий замок не для чего. Я была права. Сейчас он счастливо женат на женщине, которая сделает его по-настоящему счастливым», — заявила Апина в студии программы «Судьба человека».

Примечательно, что теперь певица не запрещает дочке видеться с отцом и его новой женой. Алена старается не ссорится с бывшим мужем на глазах наследницы и даже не спорить, так как она воспринимает это болезненно.

Артистка не стала скрывать, что подозревала Валерия в изменах. Она не жалеет, что предпочла с ним расстаться.

«Свечку я не держала, но о многих его приключениях я знала. Это не было краеугольным камнем нашего расставания. Тут и одно, и другое, и третье», – добавила звезда.

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Апина считает, что не доставляла радости мужу тогда. Она отметила, что ходила с грустным лицом, что никму не понравится.