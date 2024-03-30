Жена Александра Цекало объяснила, почему удалила все семейные фото: «Хотим иметь более приватную личную жизнь»

Александр Цекало с 2018 года строит отношения с актрисой из Казахстана Дариной Эрвин. Пара живет в США, где в 2019 году они сыграли свадьбу. Примечательно, что раньше избранница артиста часто делилась совместными фото, но недавно удалила семейные снимки. Это спровоцировало слухи о том, что у них наступил разлад в отношениях. Кто-то даже решил, что у них мог случится развод. Но Дарина решила внести ясность в ситуацию. Она опровергла сплетни.

«Мы просто хотим иметь более приватную личную жизнь», — поделилась она.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что Эрвин стала четвертой женой Александра. У него за плечами брак с певицей Аленой Шиферман, а также с Лолитой Милявской, Викторией Галушка, которая является сестрой Веры Брежневой. От третьей жены у него есть дочка Александра и сын Михаил.