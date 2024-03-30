Александр Петров снизил стоимость квартиры, в которой жил со Стасей Милославской, до 57 миллионов рублей

Александр Петров стал одним из самых востребованных актеров в России. Он снялся в десятках проектах. Актер не скрывает, что хорошо зарабатывает. Еще в 2021 году он купил квартиру площадью 131,6 кв. м с террасой. Там артист жил со Стасей Милославской.

Жилье расположено в бизнес-класса Loftec. Так как Стася тогда была второй половинкой Александра, она занималась дизайном и обустройством квартиры. Там в гостиной находится картина с изображением Джокера, которую актриса купила в Италии у художника, написавшего ее с помощью пальцев.

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Но так как Петров в сентябре 2023 года женился но новой избраннице, от квартиры он захотел избавиться. Но до сих пор покупатель не нашелся. Если раньше апартаменты стоили 60,6 миллиона рублей, то теперь артист снизил цену до 57 миллионов. Однако риелторы советуют звезде еще уменьшить стоимость, чтобы привлечь потенциальных покупателей, пишет Телеграм-канал Shot.

Напомним, что актер состоит в браке с Викторией Антоновой. Они познакомились на улице и спустя несколько дней узаконили отношения.