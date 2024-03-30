Актриса из сериала «Воронины» Анна Фроловцева обратилась к врачам из-за болей в сердце

30 марта стало известно, что Анна Фроловцева испытывает проблемы со здоровьем. Она обратилась к врачам, так как почувствовала боли в сердце. Актриса также мучается из-за учащенного сердцебиения, а это может спровоцировать инфаркт миокарда. После осмотра медики у нее диагностировали мерцательную аритмию.

75-летняя заслуженная артистка РФ недавно уже имела проблемы с сердцем и была госпитализирована. Теперь ей дали направление на прохождение медицинской комиссии. После этого ей назначат эффективные методы лечения, пишет Телеграм-канал Shot.

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Напомним, что Анна Васильевна играет в театре, а также сыграла десятки ролей в кино. Зрители ее знают по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины». Она также снималась в «Папиных дочках», «Солдатах».