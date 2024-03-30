Анастасия Костенко призналась, что запретила Дмитрию Тарасову ночевать вне дома

Дмитрий Тарасов уже семь лет состоит в браке с Анастасией Костенко. Недавно у пары родился еще один ребенок. Она растят Милану, Еву и Алексея. А маленького сына, который родился в феврале, они назвали Ярославом в честь отца Костенко.

Супруги также записали короткое видео, в котором ответили на популярные вопросы. И Костенко призналась, что ей часто пишут, что якобы муж ей изменяет. Но она лишь смеется над этим, так как в их семье есть важное правило.

«У нас с Димой сразу была такая договоренность, что я не приемлю ночевки вне дома. Были ситуации, когда такое случилось у друзей. И я говорю: "Дим, я очень переживаю и не хочу, чтобы у нас так было". Я этого не вынесу, у меня будет недоверие и тогда не получится классная семейная жизнь. Не будет смысла нам находиться вместе. Он сказал, что тоже этого не приемлет», – поделилась Костенко в YouTube-канале «Семья Тарасовых».

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Она добавила, что за всю их жизнь Тарасов только один раз не ночевал дома, но лишь из-за того, что его вынудили обстоятельства. Сама Анастасия старается не задерживаться, когда гуляет с подругами и возвращается до наступления ночи.