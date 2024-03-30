Актер Данила Козловский обнародовал стих о гибнущих детях в «Крокусе»

Данила Козловский вернулся в Москве. Актер в последние два года много путешествует. Он не остался в стороне, когда случился теракт в «Крокусе». В результате нападения на зрителей, которые пришли на концерт группы «Пикник», нескольких вооруженных мужчин погибло 144 человек и больше 500 получили травмы. 30 марта прошла панихида по погибшим на девятый день после трагедии.

Козловский обнародовал стих, который возможно, написал сам, узнав, что в теракте погибли дети. Он сфотографировал стих, написанный на бумаге, который помещен среди цветов у стихийного мемориала.

«Мы с тобой – говорила мне мама. Мы с тобой – говорила сестра! И теперь в сердце каждого рана – не смогла, не спасли, не пришла! Что же делать? Я жить хотела, а теперь не могу дышать. И не вижу, совсем не слышу – куда я должна бежать? Мы закрыты – кричали дети! Кто-нибудь, откройте нам дверь! Я не верю, что больше маму никогда не увижу теперь!» — так начинается стихотворение.

В нем автор сокрушается, что эвакуационные выходы были закрыты, поэтому люди не могли покинуть здание, где начался пожар. Пронзительные слова тронули подписчиков звезды.

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«Нет! Закрыты намертво двери. Вон и ангел уже идет. Всех, кто с нами сегодня остался, он наверх, к себе заберет! Мы вас любим! И вы нас любите! И, пожалуйста, помните нас! Мы были ваши чужие дети. Живите без нас, не смиряясь, молясь!» — утверждает автор.

Пока неизвестно, как долго Данила проведет в России. Он ранее гастролировал по Европе и ездил в США, где растет его дочка.