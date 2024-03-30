Алина Астровская и Антон Лаврентьев признались, что ждут второго сына: «Мы заводик по производству парней»

Алина Астровская в 2023 году рассекретила свою беременность. Она вместе с мужем Антоном Лаврентьевым готовится к пополнению в семье. У пары уже растет сын Теодор. Бывшие ведущие шоу «Орел и решка» решили дать интервью Светлане Бондарчук.

Телеведущая рассказала, что эта беременность отличается от предыдущей. Она уверена, что и роды могут другими. По ее совам, первые роды прошли за 5 часов и были очень легкими, так как она к ним готовилась и использовала метод гипнородов. Лаврентьев отметил, что мечтает о дочке. Но они раскрыли, что уже знают пол будущего ребенка.

«Конечно же, все считали по визуальным характеристикам, что будет девочка! Но нет. У нас будет мальчик! Мы заводик по производству парней», – поделилась Астровская.

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Также она рассказала, что у нее на этот раз проявляется эмоциональность. Артистка заявила, что однажды обиделась на мужа и расплакалась, когда ночью во сне он отобрал у нее одеяло. Также беременная Алина порой хочет чего-то необычного. По ее словам, во время первой беременности этого не было. Она также ранее не страдал от токсикоза, об этом рассказала Астровская в YouTube-шоу «Света вокруг Света».