Футболист Тарасов заявил, что его дочка от первой жены не хочет приезжать к нему домой

Дмитрий Тарасов не так давно стал отцом в пятый раз. Он состоит в браке с Анастасией Костенко, которая подарила ему дочек Милану и Еву, а также сыновей – Алексея и Ярослава. Но также у футболиста есть старшая наследница Ангелина, которая родилась в его первом браке с Оксана Пономаренко. Ей сейчас уже 14 лет.

Поклонники спросили спортсмена, почему она перестала появляться в его соцсетях. Тарасов заверил, что поддерживает с ней общение, но вот видятся они редко.

«Если быть честным, то мы хорошо общаемся с ней, всегда переписываемся, спрашиваю: "Как дела?" Но она как-то не хочет доезжать до нас. Я зову домой. То она не может, то я не могу. Она уже подросток, у нее есть друзья. Она стала меньше появляться, но я считаю, что она сама должна этого хотеть. Мои двери открыты», – высказался футболист в YouTube-канале «Семья Тарасовых».

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Напомним, что он также был в браке с Ольгой Бузовой. Однако телеведущая так и не родила от него детей.