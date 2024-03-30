Мама Тимати устроила праздник по случаю десятилетия внучки вместе с Аленой Шишковой

Тимати не скрывает, что любит своих детей. Рэпер воспитывает дочку Алису от Алены Шишковой, а также сына Ратмира от Анастасии Решетовой. 19 марта старшая наследница артиста отметила день рождения. Для нее родные устроили вечеринку в стиле фильма «Гарри Поттер».

Праздник не стала пропускать мама Тимати Симона Юнусова. Она принимает активное участие в жизни внучки и организовала торжество для нее. У Симоны также очень хорошие отношения с бывшей возлюбленной своего сына.

На мероприятии были аниматоры в образах Волан-де-Морта, Добби, Гарри Поттера и других героев сказки Джоан Роллинг. Атмосфера волшебного мира была воссоздана с помощью декорации, профессиональных актеров, торта в виде замка.