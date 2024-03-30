Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко назвали младшего сына Ярославом

Дмитрий Тарасов стал отцом в пятый раз 15 февраля. Его жена Анастасия Костенко родила сына. Футболист присутствовал во время радостного события. Вскоре они познакомили малыша с сестрами Миланой и Евой, а также братом Алексеем.

А вот дочка спортсмена от первого брака Ангелина в роддом не приехала. Прошло больше месяца с момента, как мальчик появился на свет, но пара утаивала его имя. Однако 30 марта супруги решили ответить на вопросы подписчиков и объявили имя крохи.

Во время съемок к Тарасову подбежала Милана. Она заявила, что хочет побыть с родителями. Девочка рассказала, что ей нравится три имени: Игорь, Андрей и Олег. Но пара не учла ее пожелание. Они стали лопать шарики, на которых были написаны имена. И в итоге остался лишь один шар с именем Ярослав. Именно так супруги назвали наследника. Пока они не объяснили, почему их выбор оказался таким.

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Ранее Костенко признавалась, что имя старшему сыну муж выбирал сам, поэтому она намеревалась имя следующему ребенку подобрать самостоятельно.