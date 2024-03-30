Хирург Байрамукова заявила, что Пугачева пытается скрыть последствия пластики: «Мимика стала неестественной»

Алла Пугачева уже два года живет за границей. Многие заметили, что на новых кадрах певица выглядит иначе. Ее лицо стало более худое, а волосы тонкие и источенные. Примечательно, что в скором времени она отметит свой юбилей. Артистка даже намерена выпустить новые песни. Пластический хирург Мадина Байрамукова оценила внешность Примадонны. Она уверена, что певица не может скрыть последствия многочисленных пластических операций.

По мнению эксперта, Пугачева использует фильтры на снимках, чтобы скрыть последствия от операций. Она предположила, что артистка носит челку и головные уборы, чтобы спрятать послеоперационные рубцы, которые плохо заживают. Хирург пояснила, что если операции проводятся регулярно, то из-за этого ухудшается кровообращение, а следовательно качество кожи становится плохим.

Помимо этого у Пугачевой большие проблемы с мимикой – она у нее стала неестественной, - продолжает эксперт. – Взгляд у Аллы тоже в последнее время очень сильно поменялся», – высказалась Байрамукова.

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Она добавила, что негативно на внешность певицы также отразился ее переезд в Израиль. Из-за смены климата артистка стала выглядеть хуже. Хирург отметила, что исправить это звезда уже не сможет, пишет «МК».