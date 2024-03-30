Королевский эксперт Марк Рош заявил, что у Кейт Миддлтон рак толстой кишки

Кейт Миддлтон около трех месяцев скрывала, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Лишь недавно она смогла набраться сил, чтобы рассказать, что проходит лечение. При этом подробности диагноза принцесса Уэльская не раскрывала. Недавно она перебралась с принцем Уильямом и детьми в поместье Анмер-Холл в Норфолке.

В окружении королевской семьи отмечают, что она сильно ослабла, так как рак ее разрушает. Пока за тремя наследниками старается присматривать принц Уильям. Он переживает, так как его отец король Карл III также борется с болезнью и проходит химиотерапию. По данным UsMagazine, Кэтрин стала быстро утомляться, поэтому опирается на мужа, который постоянно находится с ней. Дети также знают, что их мама лечится.

«Согласно хорошо информированному источнику, все указывает на то, что ей сделали операцию по поводу гистepэктомии и что у нее pак толстой кишки», - заявил королевский эксперт Марк Рош, сославшись на источник во дворце.

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Пока неизвестно, когда Миддлтон вернется к своим обязанностям. Ей нужно сначала дождаться разрешения от врачей.