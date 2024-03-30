Певца Юлиана не пустили на борт самолета в аэропорту Шереметьево

Певец Юлиан продолжает выступать на сцене. 30 марта с ним произошел неприятный инцидент в аэропорту Шереметьево. Певец должен был отправиться в Ульяновск. Он приехал за два часа до вылета, но на борт его не пустили. Артисту заявили, что он опоздал на 40 секунд. Никакие уговоры ему не помогли, хотя он пытался объяснить, что должен дать концерт, а также навестить людей в госпитале.

«На борт меня так и не пустили. Хотя самолет простоял еще сорок минут!» – возмутился Юлиан.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Он не стал скрывать, что очень возмущен. Певец отметил, что не смог вылететь, хотя был зарегистрированным на рейс. Он пояснил, что пытается сделать все, чтобы улететь в Ульяновск другим бортом, пишет «МК».