Бывшая жена Абрамовича Жукова впервые показала сына от греческого миллиардера Ниархоса

Дарья Жукова приехала во Францию. Фото: Global Look Press

Дарья Жукова привела трехлетнего сына в музей в Париже. Мальчик растет копией мамы.

Дарья Жукова является бывшей женой Романа Абрамовича. Несколько лет назад она устроила пышную свадьбу с новым избранником. Галеристка стала женой греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. У пары подрастает сын Филипп. 30 марта пара впервые решила показать мальчика. 

Оказалось, что супруги приехали в Париж. Там они отправились в музей вместе с наследником. Светская львица запечатлела мужа с сыном, которые смотрели в телескоп. Также она запечатлела трехлетнего Филиппа на прогулке. 

Ставрос Ниархос с сыном. Фото: соцсети Дарьи Жуковой

«Космическая станция захватчика», – заявила она.

Пользователи Сети решили, что мальчик растет копией мамы.А также он очень похож и на брата с сестрой – детей Дарьи от Абрамовича. К слову, все наследники живут вместе с мамой в Нью-Йорке. Сыну Аарону уже 14 лет, дочери Лее – десять лет.

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Жукова после развода с Абрамовичем  стала вести более скрытный образ жизни. Она подружилась с голливудскими звездами. Так среди ее подруг есть актрисы Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон и супермодель Карли Клосс.

Младший сын Дарьи Жуковой. Фото: соцсети Дарьи Жуковой

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