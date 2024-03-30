Бывшая жена Абрамовича Жукова впервые показала сына от греческого миллиардера Ниархоса

Дарья Жукова является бывшей женой Романа Абрамовича. Несколько лет назад она устроила пышную свадьбу с новым избранником. Галеристка стала женой греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. У пары подрастает сын Филипп. 30 марта пара впервые решила показать мальчика.

Оказалось, что супруги приехали в Париж. Там они отправились в музей вместе с наследником. Светская львица запечатлела мужа с сыном, которые смотрели в телескоп. Также она запечатлела трехлетнего Филиппа на прогулке.