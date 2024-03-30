Орбакайте вместе с мужем Земцовым поздравила дочку с днем рождения: «12 лет нашей девочке»

Кристина Орбакайте 30 марта поделилась новым видео. Она поздравила дочку Клавдию с днем рождения. Певица была в джинсовом комбинезоне и лонгсливе. С ней был муж Михаил Земцов. Он был в брюказ и рубашке. Бизнесмен босиком стоял на полу. Артистка поцеловала наследницу вместе с супругом. По всей видимости, они позировали в своем доме в США. Внука Аллы Пугачевой учится в школе в Нью-Йорке.
«12 лет нашей девочке Клавочке», – написала Орбакайте.
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Примечательо, что в начале марта Орбакайте приезжала в Россию. Она дала сольный концерт в Санкт-Петербурге, а такде выступила в клубе в Москве. А вот ее выступление в Кремле отменилось. Большая часть гастролей звезды в российских городах не состоится. Артистка планирует отправится с концертами в Израиль, а потом в Америку.