Орбакайте вместе с мужем Земцовым поздравила дочку с днем рождения: «12 лет нашей девочке»

Кристина Орбакайте 30 марта поделилась новым видео. Она поздравила дочку Клавдию с днем рождения. Певица была в джинсовом комбинезоне и лонгсливе. С ней был муж Михаил Земцов. Он был в брюказ и рубашке. Бизнесмен босиком стоял на полу. Артистка поцеловала наследницу вместе с супругом. По всей видимости, они позировали в своем доме в США. Внука Аллы Пугачевой учится в школе в Нью-Йорке.

«12 лет нашей девочке Клавочке», – написала Орбакайте.