Певец Niletto кардинально сменил прическу

Певец Данил Прытков, наиболее известный как Niletto, решился на кардинальную смену имиджа. Артист показал в своем микроблоге, что теперь носит «шипы» на голове, то есть прическу а-ля Михаил Горшенев, правда, в несколько осовремененном виде.
Нилетто (слева) сменил имидж. Фото: соцсети Нилетто
Это не первая смена имиджа у артиста за карьеру. На музыкальный Олимп Прытков взлетел с композицией «Любимка», и тогда все обратили внимание на его необычный сценический образ. Звезда шоу «Песни» на ТНТ носил челку и длинную косичку, свисающую на лицо.
Через некоторое время он отказался совсем от волос, постригся совсем коротко, и поклонники любовались его тату во весь затылок. Это добавило ему особого шарма, кто-то из поклонников даже уверял, что он стал похож на Владимира Маяковского.