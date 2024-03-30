Певец Niletto кардинально сменил прическу

Это не первая смена имиджа у артиста за карьеру. На музыкальный Олимп Прытков взлетел с композицией «Любимка», и тогда все обратили внимание на его необычный сценический образ. Звезда шоу «Песни» на ТНТ носил челку и длинную косичку, свисающую на лицо.

Через некоторое время он отказался совсем от волос, постригся совсем коротко, и поклонники любовались его тату во весь затылок. Это добавило ему особого шарма, кто-то из поклонников даже уверял, что он стал похож на Владимира Маяковского.