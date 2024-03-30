В третьем выпуске шоу «Сокровища императора» появится новая пара участников

В новом шоу канала ТНТ «Сокровища императора» грядет пополнение. Точнее будет сказать, замена выбывшей паре участников. Вместо Анатолия Цоя и Валентина Ли в игру вступает дуэт комиков из шоу «Однажды в России» - это Александр Пташенчук и Михаил Стогниенко.

Новичкам предстоит точно так же сражаться за главный приз проекта – 1 млн юаней. Суть испытаний заключается в том, чтобы финишировать из точки А в точку Б без карт и навигаторов, опираясь лишь на помощь местных жителей провинции, не знающих никакого языка, кроме китайского.

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Напомним, из проекта ранее выбыли братья Пышненко, Иван и Андрей. Вместо них в шоу пришли Филипп Киркоров и Вольфганг Черни. Третья серия проекта выйдет 31 марта, она была перенесена на неделю в связи с днем общенационального траура.