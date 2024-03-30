Сын Никулина не против его «воскрешения» в кино: «Любопытно посмотреть, что получится»

Сын звезды советского кино, комика Юрия Николина Максим не против того, чтобы образ его отца воссоздали для фильма режиссеры Сарик и Гевонд Андреасян. Им потребовался образ артиста для фильма «Манюня: Приключения в Москве», над которым они работают.

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Максим Никулин считает, что в этом нет ничего плохого, и прогресс на месте не стоит, и развивающиеся технологии позволяют это сделать. Поэтому положительно отнесся к идее, предложенной киноделами.

«Почему бы и нет? Ведь другого пути воспроизвести его нет, а мне будет любопытно посмотреть на то, что получится», - высказался Никулин-младший сайту Вечерняя Москва».

По словам Максима Никулина, цирке его отца на Цветном бульваре уже подобный опыт был реализован к столетию Юрия Никулина. Также авторы фильма уже согласовывали с ним цифровой аватар актера, также Максим Юрьевич будет отсматривать материал перед выходом картины.