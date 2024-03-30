Кологривый впервые после освобождения из спецприемника сделал заявление: «Не повторяйте моих ошибок»

Никита Кологривый вышел на свободу из спецприемника 27 марта, где провел семь суток за дебош в новосибирском баре. Актер так разгорячился под градусом, что стал приставать к сотруднице заведения, за нее заступилась охрана, и звезда сериала Слово пацана» подрался с секьюрити.

Задержали Кологривого наутро в отеле, привезли на суд и вынесли вердикт. Хоть он и слезно просил не лишать его свободы, так как у него съемки. Но служители Фемиды оказались непреклонны.

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Лишь спустя два дня Кологривый нашел в себе силы опубликовать первый пост в Telegram, хотя до происшествия их у него выходило очень много. Актер выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокусе», пообещал помочь чем сможет, а также призвал не совершать его ошибок.

«Друзья, выражаю соболезнования, всем пострадавшим от теракта! Постараюсь сделать, что то действительное полезное, для нуждающихся, что смогу! Спасибо за поддержку, тех кто не отвернулся! Не делайте глупостей, пользуйтесь моим примером! Сейчас трудное время, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга!» - написал актер.

Кологривый пообещал скоро разобраться со всем и пожелал мира в дома подписчиков.