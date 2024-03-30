Алена Водонаева стала блондинкой: «Психанула»

Весна традиционно вдохновляет людей на перемены. И начинаются они, как правило, с внешности. Звезды не остаются в стороне и тоже принимают участие в этом сезонном флэшмобе.

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Экс-звезда «Дома-2», блогер Алена Водонаева решилась на кардинальную смену имиджа. Она отправилась в салон красоты, чтобы поменять цвет волос и впервые за долгие годы стала блондинкой.

«Психанула», - охарактеризовала свой порыв к переменам звезда соцсетей.

Большинству фолловеров преображение Водонаевой пришлось по душе. Они начали сыпать комплиментами в адрес Алены и даже признались, что не сразу узнали ее.

Водонаева, напомним, сегодня занимается воспитанием сына Богдана от брака с Алексеем Малакеевым, а также старается «работать» по профессии – ведет новостной Telegram-канал, где освещает происшедшее в России и мире.