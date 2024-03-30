Айза пожаловалась на трудности воспитания детей в одиночку: «Очень сложно вывозить»

Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай растит двоих детей одна. Старшему Сэму от рэпера Гуфа уже 13 лет, младшему Элвису от второго брака с серфером Дмитрием Анохиным – семь. Сегодня семья живет на Бали, Айза отказалась от общения с отцами своих детей, о чем поведала подписчикам в Сети еще в начале года.

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Однако растить в одиночку детей нелегко, и блогерша признается, что единственному родителю в семье становится нереально совмещать все обязанности, когда, к примеру, случаются болезни.

«Когда ты заболеваешь, то все летит к чертям собачьим. А когда заболевает и родитель, и ребенок, то пиши пропало. Очень сложно вывозить», - рассказала экс-жена Гуфа фолловерам.

Напомним, с Гуфом Айза в браке состояла с 2008 по 2014 годы. По сей день они продолжают контактировать, ранее она даже подавала на алименты, поскольку в одиночку тянуть финансовые обязательства ей тоже сложно. В свою очередь, рэпер обвинял бывшую в том, что она настраивает сына против него.