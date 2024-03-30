Ксения Собчак считает, что Аллу Пугачеву не признают иноагентом: «Это было бы большой ошибкой»

На последней неделе марта прокуратура направила в Минюст РФ запрос о признании Аллы Пугачевой иноагентом. Но Ксения Собчак считает, что никакого нового «звания» Примадонне не присвоят.

«Не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто не старался, она крупная и масштабная фигура. И никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала», - пишет «блондинка в шоколаде» у себя в Telegram.

Собчак подчеркнула, что другие иноагенты делали политические заявления, а Пугачева нет. К слову, мужу Пугачевой, шоумену Максиму Галкину* присвоили статус иноагента еще в 2022 году, после чего певица выступила с заявлением, что тоже бы хотела, так как, мол, солидарна с супругом.

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Сегодня, напомним, Пугачева с семьей живет в Израиле. Туда она уехала весной 2022 года, успев не раз скандально высказаться в адрес россиян.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента