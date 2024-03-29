Соседов назвал 74-летнюю Пугачеву недостойной женщиной: «Любые комментарии льют сейчас воду на ее мельницу»

Сергей Соседов признался, что не смотрел свежий клип Аллы Пугачевой на ее песню «Береги». Музыкальный критик дал понять, что он из принципа не стал слушать композицию в исполнении Примадонны, хотя это ее свежий хит.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Соседов намекнул, что ряд отечественных СМИ обратились к нему с просьбой оценит композицию жену шоумена Максима Галкина*. Однако музыкальный критик не хочет комментировать творчество певицы по одной весомой причине. Сергей Соседов дал понять, что любой отзыв на песню Примадонны только пойдет ей на пользу, здесь будет востребована любая шумиха. Даже если песню артистки будут критиковать.

«Любые, даже отрицательные комментарии льют сейчас воду на ее мельницу», — заверил Сергей Соседов.

Также музыкальный критик назвал Аллу Пугачеву недостойной женщиной.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «АиФ»