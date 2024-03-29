Елизар или Клавдий: Гоген Солнцев вновь сошелся с дочерью своей экс-пассии пенсионерки и родил с ней сына

Гоген Солнцев рассекретил маму своего новорожденного сына. Ею стала дочка экс-возлюбленной шоумена Екатерины Терешкович, Полина. Именно ради нее в свое время артист бросил возлюбленную пенсионерку. Хотя сама Екатерина сделала все, чтобы удержать молодого жениха. Даже согласилась на пластическую операцию.
Сама Терешкович переживала о том, как перенесет наркоз, но ради любимого была готова избавиться от старческих морщин. Она и не подозревала, что в итоге Гоген выберет ее дочку. Полина, как ни странно, ответила шоумену взаимностью. Хотя и их отношения далеки от идеала. Полина жаловалась, что Солнцев чуть ли не все деньги проиграл в казино. Мог неделями не появляться дома и даже не выходить на связь.
В итоге дочка Екатерины Терешкович ушла от возлюбленного. Правда, молодые все-таки сошлись. Ведь они воспитывают общего сына. Гоген Солнцев выбирает для малыша имя. Клавдий или Елизар.
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Гоген Солнцев с Полиной и сыном. Фото: соцсети героя публикации.
Для поклонников Гогена Солнцева стало полной неожиданностью то, что он завел ребенка с Полиной. Ведь пара объявлила о расставании. Теперь же они вместе заботятся о малыше. А на безымянном пальце шоумена красуется обручальное кольцо. Похоже, что Полина сумела простить возлюбленного и приняла его назад. Интересно, как на появление внука от своего бывшего любовника отреагировала Екатерина Терешкович. Она не хотела отдавать дочери своего мужчину. А теперь их связывает общий ребенок. Екатерине придется общаться с зятем, которого раньше считала своим возлюбленным.
Гоген Солнцев завел ребенка с дочерью своей бывшей возлюбленной пенсионерки. Фото: соцсети героя публикации
Вот, что по этому поводу думают поклонники Гогена Солнцева:
«Чтооооо. Это же дочь Катьки????!» — удивилась vicvicium.
«Катюха будет лучшей бабушкой», — считает nelyakhleborodova.
«Катька хотела ребенка, а получила внука», — намекнула l_b_s_v_24.
«Ну следовало ожидать, она же его жена как никак. Поздравляем», — добавила anastaisha164.
«Это надо обсудить у Малахова», — шутит angelinajackson____.
«Это бабкина дочка получается, Полина, родила от него? Молодцы», — уточнила mahmadi_11.
«Ну гениально же все сыграно! Мы аж все поверили, что он жил с Катей! Вот молодцы! Прям целый сериал», — заверила osi_elena.