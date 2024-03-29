Елизар или Клавдий: Гоген Солнцев вновь сошелся с дочерью своей экс-пассии пенсионерки и родил с ней сына

Гоген Солнцев рассекретил маму своего новорожденного сына. Ею стала дочка экс-возлюбленной шоумена Екатерины Терешкович, Полина. Именно ради нее в свое время артист бросил возлюбленную пенсионерку. Хотя сама Екатерина сделала все, чтобы удержать молодого жениха. Даже согласилась на пластическую операцию.

Сама Терешкович переживала о том, как перенесет наркоз, но ради любимого была готова избавиться от старческих морщин. Она и не подозревала, что в итоге Гоген выберет ее дочку. Полина, как ни странно, ответила шоумену взаимностью. Хотя и их отношения далеки от идеала. Полина жаловалась, что Солнцев чуть ли не все деньги проиграл в казино. Мог неделями не появляться дома и даже не выходить на связь.

В итоге дочка Екатерины Терешкович ушла от возлюбленного. Правда, молодые все-таки сошлись. Ведь они воспитывают общего сына. Гоген Солнцев выбирает для малыша имя. Клавдий или Елизар.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».