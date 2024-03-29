Ани Лорак заговорила о свадьбе с инструктором по йоге: «Я сейчас по-настоящему счастлива»

Вот уже больше года, как Ани Лорак всюду появляется со своим возлюбленным инструктором по йоге Исааком Виджраку. Поклонники считают, что отношения пары вышли на новый уровень. Ведь поп-дива даже стала отвечать на вопросы о возможном замужестве.

Напомним, что певица уже вступала в брак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. И родина от него дочку Софию. Однако муж-турок практически не появлялся дома и был скорее гостем, чем членом семьи. Уезжать в Москву вслед за певицей, чья карьера пошла в гору, Мурат не захотел, оставшись в Киеве.

Так они и жили на два дома. Пока Ани не поймала мужа на измене, увидев его в компании брюнетки в одном из ночных клубов. Налчаджиоглу отпирался как мог и даже заявил жене, что перепутал девушку с ней.

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Теперь поп-дива лелеет свои отношения с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Ани подметила, что если и решится на свадьбу, то устроит все тихо. Торжество она хочет разделить только со своей семьей и близкими.

«Одно могу сказать точно: если в моей жизни когда-нибудь будет свадьба, то она пройдет тихо. Я сейчас по-настоящему счастлива. Исаак, несмотря на то что неплохо готовит, держится в прекрасной форме», — заверила певица.

По материалам Рrozvezd