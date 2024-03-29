Екатерина Жемчужная со слезами рассказала о смерти мужа: «У него был рак поджелудочной железы. Перенес шесть химий»

Екатерина Жемчужная в студии программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» поделилась личной историей. Три года назад у актрисы умер муж — режиссер театра «Ромэн» Георгий Жемчужный. В последнее время он тяжело болел. Причиной тому стало онкологическое заболевание. Мужчина понимал, что ему осталось недолго, чувствовал свою смерть. По словам Жемчужной, у ее мужа был рак поджелудочной железы.

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Екатерина как сейчас помнит, 31 мая они отмечали день рождения их дочери Ляли. Все было в семейном кругу, дома. А потом у Георгия поднялось давление, жена вызвала ему скорую. Мужчину доставили в реанимацию Боткинской больницы. Уже в палате муж Екатерины Жемчужной сказал, что у него что-то с сердцем. Затем Георгия увезли врачи. Прошло всего два-три часа и муж актрисы умер. По словам вдовы Георгия Жемчужного, он ушел с ее именем, повторял: «Катюха, Катюха». Это стало своего рода прощанием.

В свои 80 лет Екатерина Жемчужная не может сдержать слез, вспоминая умершего мужа.