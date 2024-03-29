«Три соломинки на голове — сопельки жиденькие»: в Сети бурно обсуждают свежее фото 74-летней Аллы Пугачевой без парика

Общественность высказала свое недовольство тем, что Алла Пугачева промолчала и не посочувствовала семья погибших и пострадавших после террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Примадонна выждала паузу, а потом заявила, что скорбит в душе, делая это молча, а не напоказ всем и каждому, как многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Это означает лишь одно, что певица все-таки следит за тем, что пишут о ней в СМИ. Смолчать артистка не смогла и поставила хейтеров на место, опубликовав под постом свежее фото.
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Алла Пугачева без парика. Фото: соцсети героя публикации
Поклонники Аллы Борисовны обратили внимание на то, что она заметно похудела. У певицы впали щеки, скулы и подбородок стали более четкими, выпирающими. Так словно артистка сбросила еще килограммов 10-15.
Вот, что пишут об этом фанаты Примадонны:
«Почему такая худенькая?» - вопрошает lila.F.
«Не кормят явно», - отметила lika.pl.
«Может не так уж хорошо живется за границей?» - спросила taty.eva.
«Почему-то больше не показывают, как едят блины с красной икрой», - припомнил sergif.
«Говорят Максим* пересел на дешевый транспорт, уже эконом-классом летает», - считает olle.lipon.
«Для своего возраста пойдет!» - добавила mila.st.
«Бабушка уже! Три соломинки на голове — сопельки жиденькие», - пишет polly.sv.
Когда Алла Пугачева приезжала в Россию, чтобы повидаться с Игорем Гудяевым. Фото: соцсети героя публикации
Многие критикуют Аллу Пугачеву за ее поведение.
«Я любила ее творчество и песни ее из головы вычеркнуть трудно, это часть нашей жизни, вот именно поэтому такое отвращение она сейчас вызывает! Как женщина с такими пронизанными жизнью песнями, стала такой… А может она и была такой, значит в ней это жило, просто ждало своего часа, чтобы выйти. Она стареет и это она себе простить не может», - считает topkasova_irina.
«Как за иноагента начались разговоры, она решила что-то написать сразу», - подметил 11440jk.
«Это если душа есть. А у вас ни души, ни скорби, только злоба осталась», - высказала свое мнение nata_kirichenko4.
«Что-то вы лукавите. На похороны Юдашкина приезжали, за Зайцева сказали слово», - говорит has167443.
Аллу Пугачеву хотят признать иноагентом. Фото: соцсети героя публикации
Ранее стало известно, что уже к юбилею артистки, ее могут признать иноагентом. Сейчас проверяются источники финансирования Примадонны и ее высказывания в адрес соотечественников.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.