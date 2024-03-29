«Три соломинки на голове — сопельки жиденькие»: в Сети бурно обсуждают свежее фото 74-летней Аллы Пугачевой без парика

Общественность высказала свое недовольство тем, что Алла Пугачева промолчала и не посочувствовала семья погибших и пострадавших после террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Примадонна выждала паузу, а потом заявила, что скорбит в душе, делая это молча, а не напоказ всем и каждому, как многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Это означает лишь одно, что певица все-таки следит за тем, что пишут о ней в СМИ. Смолчать артистка не смогла и поставила хейтеров на место, опубликовав под постом свежее фото.

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