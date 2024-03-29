Певица Слава вступилась за Кологривого после драки и укуса официантки: «Просто парень словил звездную болезнь»

Певица Слава неожиданно вступилась на Никиту Кологривого. Напомним, что актер из сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» устроил дебош в баре и укусил официантку, которая вначале поощряла ухаживания актера, а потом почему-то дала ему отпор.

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Никиту певица назвала актером от бога, заявив, что тот слишком увлекся своей ролью, поверив в собственную значимость настолько, что потерял всякий контроль над собой. «Просто парень словил звездную болезнь», - считает Слава. Она также дала понять, что не сомневается в том, что Никита Кологривый стыдится своих поступков и слов. Однако в Интернет уже попали кадры дебоша актера в баре, на них видно, что актер снимает футболку и провоцирует оппонентов на драку. Слава понимает, что сейчас чувствует звезда сериала «Слово пацана», так как сама была в этой шкуре. Так как тоже снимала стресс алкоголем, а позже смотрела на себя в Сети, испытывая стыд и неудобство.