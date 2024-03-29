Певица Слава вступилась за Кологривого после драки и укуса официантки: «Просто парень словил звездную болезнь»

Певица Слава. Фото: Global Look Press

Артистка считает, что актера из сериала «Слово пацана» нужно простить.

Певица Слава неожиданно вступилась на Никиту Кологривого. Напомним, что актер из сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» устроил дебош в баре и укусил официантку, которая вначале поощряла ухаживания актера, а потом почему-то дала ему отпор.

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Никиту певица назвала актером от бога, заявив, что тот слишком увлекся своей ролью, поверив в собственную значимость настолько, что потерял всякий контроль над собой. «Просто парень словил звездную болезнь», - считает Слава. Она также дала понять, что не сомневается в том, что Никита Кологривый стыдится своих поступков и слов. Однако в Интернет уже попали кадры дебоша актера в баре, на них видно, что актер снимает футболку и провоцирует оппонентов на драку. Слава понимает, что сейчас чувствует звезда сериала «Слово пацана», так как сама была в этой шкуре. Так как тоже снимала стресс алкоголем, а позже смотрела на себя в Сети, испытывая стыд и неудобство. 

«Я считаю, что Никиту надо простить», - добавила певица.

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