Гоген Солнцев опубликовал редкое фото с новорожденным сыном и его мамой: «Кормим нашего маленького ангела»

Гоген Солнцев рассекретил подробности своей личной жизни. В своем микроблоге он опубликовал свежее фото, на котором шоумен был запечатлен с новорожденным сыном и его мамой. Таким образом, эпатажный артист раскрыл, кто родил ему ребенка. И это экс-избранница Гогена Солнцева Полина.

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На фото бывшая возлюбленная шоумена держит на руках малыша, а сам Гоген готовит молочную смесь.

«Кормим нашего маленького ангела», - подписал снимок шоумен, представ в образе идеального отца.

Как пишет «СтарХит», рожала Полина дома. Новоиспеченный отец сам перерезал пуповину. На свет появился здоровый мальчик. Его вес был 3560 граммов, а рост 54 сантиметра. По слухам, шоумен выбрал для первенца необычное красивое имя. Есть два варианта: Елизар и Клавдий. Новоиспеченные родители пока думают и решают, как назвать сынишку. Подробностями с журналистами делилась Светлана Черепанова, тетя шоумена Гогена Солнцева.

Интересно и другое, еще летом 2022 года Гоген и Полина объявила о расставании. Якобы возлюбленная шоумена устала от эпатажных выходок своей второй половинки. Полина говорила, что неделями не видела возлюбленного, который просто не приходил домой. Денег на жизнь не хватало. Примечательно, что раньше Гоген Солнцев жил с мамой Полины Екатериной Терешкович. В итоге дочка осчастливила маму внуком.