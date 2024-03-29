Талызина об инициативе признать Пугачеву иноагентом: «Алла молчала бы в тряпочку и не вякала бы. Уехала, ну и уехала!»

Общественность не сомневается, что уже в ближайшее время Аллу Пугачеву после ее громких высказываний в адрес россиян могут признать иноагентом. Эту ситуацию уже прокомментировала актриса Валентина Талызина. Она дала понять, что понимает, почему соответствующее предложение вообще возникло. Артистка считает, что в последнее время Алла Борисовна явно наговорила лишнего.

Талызина уточнила, что если Примадонне хорошо живется за границей, то это только ее дело. Однако выступать против народа, который ее боготворил, уважал и любил, это глупо. И пусть Алла Борисовна уже не поет, но поклонники помнят, как она пела раньше, многие слушают ее песни. Талызина уверена, что жить за границей Примадонна долго не сможет и попросится обратно в Россию.

«Алла Пугачева молчала бы в тряпочку и не вякала бы. Уехала, ну и уехала!» — приводит «МК» слова Валентины Талызиной.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.