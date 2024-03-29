Елена Степаненко получила в наследство две квартиры в Сочи

Юмористка Елена Степаненко стала обладательницей сразу двух квартир в центре Сочи. Как выяснили журналисты, бывший муж артистки Евгений Петросян к этой жилплощади не имеет никакого отношения. Квартиры Елене Григорьевне достались в наследство от давней приятельницы. Едва ли юмористка могла предположить, что будет втянута в семейный скандал ныне покойной подруги. Родственники умершей высказали свое мнение, заявив, что не согласны с завещанием. Они также обратились в суд.

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Примечательно, что Хамовническом суде Елена Степаненко более трех лет назад делила нажитое имущество с Евгением Петросяном. Здесь ее ждет и новый процесс. Родственники дизайнера Натальи Маголы приняли меры для того, чтобы оспорить ее завещание. Покойная много лет дружила с Еленой Григорьевной, поговаривали, что они даже были родственницами. Наталью как-то назвали племянницей юмористки.

Степаненко пустила женщину пожить в свою квартиру в Сеченовском переулке. То есть отношения у них были доверительными. В феврале 2022 года Наталья Магол ушла из жизни, ей было всего 50 лет. И неожиданно для родственников оставила юмористке две квартиры в центре Сочи, машиноместо, предметы искусства и антиквариата. Рядом с апартаментами морской порт, рестораны и набережная. Стоимость доли юмористки оценивают десятками миллионов рублей.

Однако сестра и мать покойной не намерены принимать завещание Натальи как данность. Они требуют признать его недействительным. С этой инициативой они обратились в суд. В качестве обоснования своих претензий они ссылаются на состояние Натальи Магол в момент оформления договора. Якобы она не обладала полной дееспособностью, находясь в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы с опухолью головного мозга. И когда данное завещание оформлялось, Наталья в силу свой болезни не понимала значения своих действий, на этом настаивает мать умершей.

По материалам «СтарХита»