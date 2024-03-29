Аллу Пугачеву могут признать иноагентом прямо к ее юбилею

Алла Пугачева уже почти два года живет в Израиле, часто путешествуя вместе с семьей. Так, Примадонна ездила на Кипр, где у нее есть свои апартаменты в Лимассоле. Счастье певицы может омрачить только то, что ее хотят признать иноагентом вслед за мужем — шоуменом Максимом Галкиным*.

Соответствующий запрос Генпрокуратура передала в Минюст. И ведомство начало изучать такую возможность. К примеру, в настоящее время активно проверяются источники финансирования артистки. Под прицелом и ее различные высказывания. Ранее Примадонна назвала народ холопами и рабами, чем вызвала волну негатива у своих поклонников. Минюст должен собрать необходимые доказательства, и в течение ближайших 10 дней будет принято решение по этому вопросу. В итоге Алла Борисовна может быть признана иноагентом.

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