Телеведущий Алексей Куличков госпитализирован с инсультом

Ведущий некогда популярного развлекательного шоу «Такси» Алексей Куличков госпитализирован с инсультом. 47-летнюю звезду врачам удалось положить в больницу только со второй попытки.

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Еще 23 марта, сообщает Telegram-канал Mash, Куличков вызвал скорую помощь и пожаловался на плохое самочувствие. Осмотревшие его доктора собирались везти телеведущего в госпиталь, но тот отказался.

Только вот на следующий день пациенту стало значительно хуже, появились тошнота, головокружение, слабость руки и ноги слева. Состояние прибывшие вновь медики диагностировали тяжелое и уже срочно госпитализировали.