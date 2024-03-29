Светлаков раскрыл, почему ушел из «Уральских пельменей»: «Мне было сказано, что я из себя ничего не представляю»

Актер и шоумен Сергей Светлаков обрел свою первую популярность еще во время игр в КВН. Он состоял в команде «Уральские пельмени», которую покинул в 2009 году. Тогда объяснял: мол, надо идти дальше, развиваться, пробовать новое.

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И лишь спустя полтора десятилетия Светлаков, наконец, объяснил подробнее, что стало причиной, подтолкнувшей его покинуть команду на пике популярности. Оказывается, виной тому стала ссора с коллегой. Комик принял решение об уходе, о чем сразу объявил коллективу.

«Команда была против, спасибо им за это. Но я тогда уже принял решение. Была одна не очень приятная ситуация с одним человеком, которого сейчас в команде уже тоже нет. Это был мне пинок под зад. Мне в лицо было сказано, что я из себя ничего не представляю», — высказался Светлаков на YouTube-канале Надежды Стрелец.

В «Уральских пельменях» Светлаков начал играть с 2000 года, в том же году команда стала чемпионом Высшей лиги. В последующие годы коллектив не раз заявлял о себе громкими победами, в 2009 году у них появилось шоу на СТС.