Мария Погребняк объявила о скорой свадьбе: «В ближайшее время»

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка, многодетная мать Мария Погребняк, сообщила, что готовится к свадьбе. Это выяснилось в шоу «Это нормально?», когда ведущая проекта Ольга Бузова спросила у нее, хочет ли она еще замуж.

«Я думаю, что я скоро выйду, — удивила подругу ответом Погребняк и добила: — В ближайшее время!»

Ольга Бузова сильно удивилась, ведь она про планы подруги не знала. И порадовалась за нее: «Мария Погребняк на всю страну сообщила, что скоро выйдет замуж!»

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Сейчас Мария счастлива в новых отношениях с Игорем Головинским, с которым стала встречаться вскоре после развода в 2023 году. Брак с футболистом у модели длился 17 лет, за это время они трижды стали родителями.