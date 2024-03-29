Лужина высказалась про запоздалую реакцию Пугачевой на трагедию в «Крокусе»

Алла Пугачева не сразу отреагировала на происшедший в «Крокус Вити Холле» 22 марта теракт. За это ей прилетело от поклонников, люди не смогли не обратить внимание, что артистка молчит.

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После серьезного прессинга Примадонна все-таки прервала молчание, но категорично заметила, что скорбь должна быть в душе, а не напоказ в соцсетях. При этом у нее самой в аккаунте – множество постов про соболезнования по случаю ухода из жизни друзей, на что поспешили ей указать фолловеры.

Народная артистка Лариса Лужина считает, что певица не смогла все-таки отмолчаться, поскольку в ней еще остались человеческие качества.

«Любое горе – это горе для всех. Даже для плохого человека, если у него есть душа и сердце. На это невозможно не отреагировать», - высказалась сайту abzatz.media Лужина.

При этом, актриса заметила, что мнение Пугачевой ей неинтересно. Она советует и другим людям не тратить время на уехавшую экс-певицу.