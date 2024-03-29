Виктория Боня объяснила, почему не может найти любовь: «Не хочу, чтобы мужчина страдал»

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня не так давно рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым. Пара поначалу скрывала отношения, и неслучайно: бойфренд Бони был женат, но так и не оформил развод. К тому же, он младше нее на 13 лет, что тоже стало поводом для хейта.

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Но после обнародования романа пара недолго продержалась вместе. Боня объявила, что свободна, они отпустили друг друга любя. И теперь она не может найти себе новую любовь. Почему так происходит, она уже поняла – все дело в ней самой.

«Я во всех отношениях чувствую себя больше, чем мужчина. На моем фоне они начинают ломаться. Когда это вижу, не хочу, чтобы мужчина страдал, поэтому встаю и ухожу. Мне замуж предлагают, люди кольца уже покупают, но я встаю и ухожу, потому что понимаю, что меня этот мужчина не выдержит», - объяснила Виктория в интервью Кристине Егиазаровой на YouTube.

Сама Боня опровергает домыслы злопыхателей о том, что у нее есть состоятельный покровитель. Она призналась, что ее постоянно в этом подозревают, но она уверяет, что на самом деле себя она обеспечивает сама.