Сергей Лазарев объяснил решение взять паузу в карьере: «Нужна перезагрузка после того, что произошло»

Певец Сергей Лазарев поспешил внести ясность в историю со своей паузой в карьере. О том, что он принял решение взять перерыв, артист поведал лично, объяснив тем, что ему нужно «прийти в себя».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

А теперь артист уточнил, что такое решение не означает уход со сцены или приостановку гастролей. Просто это некая передышка, и уже в конце апреля концерты возобновятся.

«Шоу «Я не боюсь» продолжится, а относительно паузы, или перезагрузки имеется в виду, что всем нам нужна легкая перезагрузка после того, что произошло. Никуда не ухожу. До встречи. Я никуда не пропадаю», - заверил в соцсетях Лазарев.

На такое решение повлияла трагедия в «Крокус Сити Холле», произошедшая 22 марта. Шок от случившегося теракта, в котором погибли более 130 и пострадали почти 200 человек, пришедших на концерт группы «Пикник», до сих пор держит в оцепенении россиян и не позволяет вернуться к привычной жизни. Поэтому многим, как и Лазареву, потребовалась пауза.